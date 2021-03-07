Генеральный директор «Уфы»: «В равных составах, думаю, мы бы дожали «Урал»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«Уфа» в воскресенье, 7 марта, на выезде сыграла вничью с «Уралом», встреча завершилась со счетом 0:0. Гости с 14-й минуты играли в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник Парфе Бизоза.
«После удаления пошла другая игра. Начали мы матч хорошо, завладели инициативой, но удаление спутало нам все карты, — сказал Шайбеков ТАСС. — Думаю, красная карточка была, но был момент во втором тайме, когда смотрели нарушение «Урала» на предмет красной карточки, — это было в двух метрах от бокового судьи, он пропустил этот момент и возник опасный момент у наших ворот.
В таких условиях тяжело играть. Перед тем, как матч начался, мы рассчитывали на победу, но после красной карточки ничья для нас — нормальный результат. Могли победить за счет характера и класса, у нас моменты поинтереснее, у того же Тимура Жамалетдинова. В равных составах, думаю, мы бы дожали «Урал».
«Уфа» после воскресной ничьей поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 14 очков. «Урал» продолжает занимать 12-ю строчку (23 очка).
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