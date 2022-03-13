Ваноли: «Спартак» должен подойти к матчу с «Краснодаром» без излишней самонадеянности»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то мы увидим, что «Краснодар» выше нас. Мы должны подойти к этому матчу с правильным настроем, без излишней самонадеянности.



У Соболева 5 голов в 6 матчах против «Краснодара»? К счастью, я выставляю состав, основываясь не на статистических данных, а на том, кто лучше на данный момент», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Ваноли.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта. Начало — в 19.00 (мск).