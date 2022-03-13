«Крылья Советов» — «Зенит»: в пользу зенитовцев не назначен пенальти
В пользу «Зенита» не назначен пенальти в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
На 9-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) ошибся арбитр Антон Фролов, не назначив пенальти в ворота самарской команды.
Судья, находившийся в неплохой позиции, неверно квалифицировал действия защитника хозяев поля Александра Солдатенкова. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, врезался в Юри Алберто и блокировал его продвижение в штрафной площади.
Фролову следовало наказать Солдатенкова 11-метровым ударом. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди в действия арбитра не вмешались.
13 марта. Самара. «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1. Эпизод на 9-й минуте встречи.
Положение команд
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
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|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
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30 тур
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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