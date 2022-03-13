В пользу «Зенита» не назначен пенальти в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

На 9-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) ошибся арбитр Антон Фролов, не назначив пенальти в ворота самарской команды.

Судья, находившийся в неплохой позиции, неверно квалифицировал действия защитника хозяев поля Александра Солдатенкова. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, врезался в Юри Алберто и блокировал его продвижение в штрафной площади.

Фролову следовало наказать Солдатенкова 11-метровым ударом. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди в действия арбитра не вмешались.