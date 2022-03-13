«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян открыл счет со штрафного ударом под стенкой
Полузащитник «Краснодара» Сперцян открыл счет в матче против «Спартака»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.
На 5-й минуте встречи футболист забил ударом со штрафного, который был назначен после того, как защитник красно-белых Максимилиано Кофрие сыграл рукой рядом со штрафной площадью своей команды. Хавбек «быков» отправил мяч под подпрыгнувшей «стенкой» москвичей.
Сперцян забил пятый гол в сезоне-2021/22.
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|14:00
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|0 : 0
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|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
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|
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Уфа
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|10
|
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Динамо
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