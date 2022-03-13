Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.

На 5-й минуте встречи футболист забил ударом со штрафного, который был назначен после того, как защитник красно-белых Максимилиано Кофрие сыграл рукой рядом со штрафной площадью своей команды. Хавбек «быков» отправил мяч под подпрыгнувшей «стенкой» москвичей.

Сперцян забил пятый гол в сезоне-2021/22.