Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«В перерыве нужно было просто казать ребятам, чтобы они продемонстрировали свой характер. Мы не плохо начали матч, но ситуации ухудшилась. Сначала удаление, потом — пропущенный гол. Причем он был забит уже после того, как истекло добавленное время.

Мы должны были проявить характер. Ребята должны были показать, что бьются за клуб», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Владислава Безбородова в матче против грозненского «Ахмата».

В следующем туре «Ахмат» 24 июля примет воронежский «Факел», а «Спартак» днем ранее в гостях сыграет против «Краснодара».