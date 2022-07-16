«Открытое хулиганство». Пресняков — об эпизоде с Шелией в матче «Спартака» с «Ахматом»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» оценил судейство бригады Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Несколько решений арбитра в концовке встречи вызвали вопросы у футболистов москвичей.

«В первом моменте была явная рука в штрафной, Безбородов молчал, потом Шелию не удалил, а там открытое хулиганство, — сказал Пресняков «СЭ». — Судья вроде авторитетный, очень странные решения. Нет, судьи «Спартак» не убили, просто Безбородов очень странно судил, но не думаю, что тут была какая-то злонамеренность. Однако мне кажется, что все судьи в Грозном ведут себя осторожно по отношению к хозяевам. Скажем так, Безбородов напортачил».

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

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