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Судейство

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«Ахмат» — «Спартак»: почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Георги Шелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».
1/5

На 87-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» на линии площади ворот грозненской команды столкнулись нападающий красно-белых Александр Соболев и вратарь Георгий Шелия. Голкиперу не понравилось то, как с ним обошелся соперник, и он отреагировал.

«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».

Реакцию Шелии оценили по-разному. Безбородов после вмешательства видеоарбитра Евгения Турбина, решившего, что это фол на удаление, с ВАР не согласился и дал вратарю продолжить матч. То есть видеоассистент усмотрел в действиях голкипера такое нарушение правил, которое заслуживало бы красной карточки. А судья квалифицировал случившееся так, словно Шелия пихнул или толкнул соперника ногой.

«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».

На мой взгляд, в данном моменте могли быть два вердикта судьи.

Первый. Зафиксировать фол со стороны Соболева, назначить штрафной удар в пользу «Ахмата» и удалить Шелию (я все-таки отношу себя к тем, кто видит умышленный удар ногой).

«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».

Второй. Не фиксировать фол со стороны Соболева, зафиксировать фол со стороны Шелии, удалить его с поля и назначить 11-метровый удар, потому что в момент удара ногой вратаря мяч еще находился в игре.

Но в итоге мы стали свидетелями третьего варианта.

«Ахмат» — «Спартак».
«Ахмат» — «Спартак».

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21%

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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

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28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Александр Соболев
Гиорги Шелия
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
2
2
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