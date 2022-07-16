«Ахмат» — «Спартак»: почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?
На 87-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» на линии площади ворот грозненской команды столкнулись нападающий красно-белых Александр Соболев и вратарь Георгий Шелия. Голкиперу не понравилось то, как с ним обошелся соперник, и он отреагировал.
Реакцию Шелии оценили по-разному. Безбородов после вмешательства видеоарбитра Евгения Турбина, решившего, что это фол на удаление, с ВАР не согласился и дал вратарю продолжить матч. То есть видеоассистент усмотрел в действиях голкипера такое нарушение правил, которое заслуживало бы красной карточки. А судья квалифицировал случившееся так, словно Шелия пихнул или толкнул соперника ногой.
На мой взгляд, в данном моменте могли быть два вердикта судьи.
Первый. Зафиксировать фол со стороны Соболева, назначить штрафной удар в пользу «Ахмата» и удалить Шелию (я все-таки отношу себя к тем, кто видит умышленный удар ногой).
Второй. Не фиксировать фол со стороны Соболева, зафиксировать фол со стороны Шелии, удалить его с поля и назначить 11-метровый удар, потому что в момент удара ногой вратаря мяч еще находился в игре.
Но в итоге мы стали свидетелями третьего варианта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1