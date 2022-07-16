«Ахмат» — «Спартак»: почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?

На 87-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» на линии площади ворот грозненской команды столкнулись нападающий красно-белых Александр Соболев и вратарь Георгий Шелия. Голкиперу не понравилось то, как с ним обошелся соперник, и он отреагировал.

«Ахмат» — «Спартак».

Реакцию Шелии оценили по-разному. Безбородов после вмешательства видеоарбитра Евгения Турбина, решившего, что это фол на удаление, с ВАР не согласился и дал вратарю продолжить матч. То есть видеоассистент усмотрел в действиях голкипера такое нарушение правил, которое заслуживало бы красной карточки. А судья квалифицировал случившееся так, словно Шелия пихнул или толкнул соперника ногой.

«Ахмат» — «Спартак».

На мой взгляд, в данном моменте могли быть два вердикта судьи.

Первый. Зафиксировать фол со стороны Соболева, назначить штрафной удар в пользу «Ахмата» и удалить Шелию (я все-таки отношу себя к тем, кто видит умышленный удар ногой).

«Ахмат» — «Спартак».

Второй. Не фиксировать фол со стороны Соболева, зафиксировать фол со стороны Шелии, удалить его с поля и назначить 11-метровый удар, потому что в момент удара ногой вратаря мяч еще находился в игре.

Но в итоге мы стали свидетелями третьего варианта.