Абаскаль о Промесе: «Разрабатывали для него отдельный план подготовки»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропустил зарубежные сборы команды.

«Мы разрабатывали для него отдельный план подготовки. В плане физики, в плане нагрузки он проделал ту же работу, что и остальная команда.

Когда мы приезжали в Москву, то мы с помощниками по видео встречались с Промесом. Объяснили ему и показывали, как команда работала, что изменилось. Чтобы у него было понимание, какую работу провела команда.

Квинси — это опытный игрок. Надеемся, что этот период, так скажем, адаптации, пройдет максимально быстро», — заявил Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Промес пропускает зимние сборы красно-белых по личным обстоятельствам.

Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 16 матчах.