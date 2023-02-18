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Сегодня, 16:55

Абаскаль о Промесе: «Разрабатывали для него отдельный план подготовки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропустил зарубежные сборы команды.

«Мы разрабатывали для него отдельный план подготовки. В плане физики, в плане нагрузки он проделал ту же работу, что и остальная команда.

Когда мы приезжали в Москву, то мы с помощниками по видео встречались с Промесом. Объяснили ему и показывали, как команда работала, что изменилось. Чтобы у него было понимание, какую работу провела команда.

Квинси — это опытный игрок. Надеемся, что этот период, так скажем, адаптации, пройдет максимально быстро», — заявил Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Промес пропускает зимние сборы красно-белых по личным обстоятельствам.

Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 16 матчах.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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