Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал продление контракта с командой.

«Что касается контракта, то мы дошли до определенной точки. У нас сейчас новое руководство в клубе. И руководство оценило нашу работу.

Я чувствую большое доверие. И мы стараемся ответить тем же самым, работая максимально усердно. Понятно, что мы только строим команду. Мы стараемся, чтобы все идеи, все то, что находится внутри этого большого проекта, чтобы все причастные — все чувствовали общее дело и понимали зону своей ответственности.

Не могу сказать, что начинается какой-то новый период. Это, скорее, подтверждение того, что мы идем правильной дорогой», — рассказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.