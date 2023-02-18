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Сегодня, 16:50

Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал продление контракта с командой.

«Что касается контракта, то мы дошли до определенной точки. У нас сейчас новое руководство в клубе. И руководство оценило нашу работу.

Я чувствую большое доверие. И мы стараемся ответить тем же самым, работая максимально усердно. Понятно, что мы только строим команду. Мы стараемся, чтобы все идеи, все то, что находится внутри этого большого проекта, чтобы все причастные — все чувствовали общее дело и понимали зону своей ответственности.

Не могу сказать, что начинается какой-то новый период. Это, скорее, подтверждение того, что мы идем правильной дорогой», — рассказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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