Абаскаль скоро станет отцом: «Надеюсь, команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что скоро станет отцом.

«Действительно, мы ожидаем ребенка. Я видел на матчах детей многих наших игроков. Я их понимаю и всегда поддерживаю их семьи. Я знаю, насколько важно понимание со стороны семьи, насколько они поддерживают тебя, стоят у тебя за спиной. Все это дает нам возможность делать счастливыми наших близких.

Через какое-то время у меня тоже появится ребенок, и я надеюсь, что команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку. Но я постараюсь это дело минимизировать», — сказал Абаскаль в интервью YouTube-каналу «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» после 17 туров с 36 очками занимает второе место, отставая от «Зенита» на шесть очков.