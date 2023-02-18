Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

Абаскаль скоро станет отцом: «Надеюсь, команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что скоро станет отцом.

«Действительно, мы ожидаем ребенка. Я видел на матчах детей многих наших игроков. Я их понимаю и всегда поддерживаю их семьи. Я знаю, насколько важно понимание со стороны семьи, насколько они поддерживают тебя, стоят у тебя за спиной. Все это дает нам возможность делать счастливыми наших близких.

Через какое-то время у меня тоже появится ребенок, и я надеюсь, что команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку. Но я постараюсь это дело минимизировать», — сказал Абаскаль в интервью YouTube-каналу «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» после 17 туров с 36 очками занимает второе место, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Алексей Попов: «Малком и Клаудиньо никогда не будут биться за Россию. Это все сказки и выдумки»
Абаскаль рассказал, как продвигается для него изучение русского языка
Абаскаль о Промесе: «Разрабатывали для него отдельный план подготовки»
Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»
Абаскаль рассказал о ходе адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»
Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль о Промесе: «Разрабатывали для него отдельный план подготовки»

Абаскаль рассказал, как продвигается для него изучение русского языка
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости