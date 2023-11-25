Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

Абаскаль — о снежном матче с «Балтикой»: «Теперь я увидел, что такое футбол в России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Игра в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

— Теперь я увидел, что такое футбол в России. Сегодня я горд за ребят. Горд за то, как они сражались на каждом участке поля. Перед матчем я спросил у стаффа, каково состояние поля. Мне сказали — прекрасное. Но когда мы вышли, оно все было белое. Ребята работали и добились этой победы. Поздравляю! Двигаемся дальше.

— «Спартак» забивал, когда вы снимали куртку. Это магия?

— С «Ростовом» было то же самое. Может быть, сделаю в следующий раз так же.

— Сегодняшний матч для вас самый запоминающийся матч в России с точки зрения атмосферы?

— Однозначно, это так. Сегодняшний матч запомнится мне надолго. Даже когда он закончился, я чувствовал эти эмоции. Я из города, в котором в августе горят ноги — температура около 45 градусов, может чувствоваться и 50. Здесь я пережил два экстремальных момента в обе стороны. Это большой опыт, такие моменты нужно пережить. Отмечу, что на протяжении всей игры я чувствовал поддержку наших болельщиков. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метро передо мной, я слышал поддержку наших болельщиков.

— Чего вы ожидали от матча? Какие коррективы внесли вы в паузе, когда чистили поле?

— На игровой установке мы показали ребятам план на игру и сделали поправку на погодные условия. Если они не будут позволят нам осуществлять наш план, значит, мы должны будем биться как настоящая семья. Ребята сегодня сделали именно это на поле. Во время матча я попросил ребят играть попроще.

— Приходилось ли вам ранее видеть, как играют на таком снегу вживую? Вы большую часть матча провели раздетым — это на удачу?

— Мне приходит в голову матчи ЛЧ и ЛЕ, в которых европейские команды в феврале играют с российскими. Они нередко спотыкались на этом пути. Что касается моего поведения, то во время матча у меня 45 градусов внутри. Мотивация в голове помогает не замечать холода.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 3 декабря команда на выезде сыграет с «Ахматом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
3
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Колосков: «Галактионову прямой путь в КДК, там будут какие-то санкции»
Агроном «Ростех Арены» о матче «Балтика» — «Спартак»: «Уже сейчас начинаем подготовку поля к следующей игру»
Чанов заявил, что его расстроило поражение ЦСКА от «Динамо»
Игнашевич — о матче со «Спартаком»: «Сегодня был не футбол, а регби»
Игрок «Крыльев» Бабкин: «Мы всегда верим в себя и играем до последнего»
Абаскаль сообщил, что Зобнин пока не приступил к тренировкам в общей группе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бистрович — о матче против «Спартака»: «Тяжело играть в таких условиях. Это не футбол»

Хлусевич — о качестве поля в Калининграде: «Играли, как получалось»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости