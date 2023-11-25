Хлусевич — о качестве поля в Калининграде: «Играли, как получалось»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2). Игра в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

— Как удалось приспособиться к полю?

— Играли, как получалось.

— Мяч было видно?

— На поле, да. А с трибуны было видно? А нас?

— Вы забили победный гол. Какие эмоции?

— У меня не так много голов за «Спартак». Для меня важен каждый гол. Хочется забивать в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала.

— Смотрите в таблицу?

— Не смотрю. Надо выигрывать все матчи. У нас тяжелый график, надо побеждать и забирать свои очки.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 3 декабря команда на выезде сыграет с «Ахматом».