Тренер «Спартака» Станкович: «Удаление сильно повлияло на ход матча и на нас. В какой-то степени разбудило игроков»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру команды в меньшинстве в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Как так вышло, что в меньшинстве «Спартак» смотрелся лучше, чем в полных составах?

— Если честно, мне тоже так показалось... Я задавал такой вопрос футболистам множество раз. И не только сегодня. Потому что ты готовишь определенный план на игру, готовишься к сопернику, обсуждаешь. А потом когда случается такое — мы оказываемся неготовыми к этому. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Возможно, в какой-то степени разбудило игроков, заставило действовать агрессивнее, выигрывать единоборства. Но мы в очередной раз подарили сопернику первый тайм...

Реакция, которая последовала во втором тайме, мне понравилась. На поле вышли и показали себя, в том числе, игроки, которые не получали много времени в сезоне. Моменты были в концовке и у нас, и у соперника. В любом случае, когда играешь 10 против 11, нужно находить решения, чтобы вскрывать плотную оборону. Мы в таких ситуациях будто исчезаем на поле... Я обязательно найду эти решения, потому что это сильно вредит команде, клубу, болельщикам. Мы не можем позволять себе того, что было в матче с «Рубином», Махачкалой, «Акроном», что было сегодня в первом тайме. Мы не можем позволять себе так действовать. Я обязательно найду решения!

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.