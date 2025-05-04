Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 мая, 16:45

Тренер «Спартака» Станкович: «Удаление сильно повлияло на ход матча и на нас. В какой-то степени разбудило игроков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру команды в меньшинстве в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Как так вышло, что в меньшинстве «Спартак» смотрелся лучше, чем в полных составах?

— Если честно, мне тоже так показалось... Я задавал такой вопрос футболистам множество раз. И не только сегодня. Потому что ты готовишь определенный план на игру, готовишься к сопернику, обсуждаешь. А потом когда случается такое — мы оказываемся неготовыми к этому. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Возможно, в какой-то степени разбудило игроков, заставило действовать агрессивнее, выигрывать единоборства. Но мы в очередной раз подарили сопернику первый тайм...

Реакция, которая последовала во втором тайме, мне понравилась. На поле вышли и показали себя, в том числе, игроки, которые не получали много времени в сезоне. Моменты были в концовке и у нас, и у соперника. В любом случае, когда играешь 10 против 11, нужно находить решения, чтобы вскрывать плотную оборону. Мы в таких ситуациях будто исчезаем на поле... Я обязательно найду эти решения, потому что это сильно вредит команде, клубу, болельщикам. Мы не можем позволять себе того, что было в матче с «Рубином», Махачкалой, «Акроном», что было сегодня в первом тайме. Мы не можем позволять себе так действовать. Я обязательно найду решения!

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Василий Павлович

    Сезон показал, что Спартак играет удачно, если ему повезет в начале матча. Если этого не происходит, то ни команда, ни тренер не могут изменить ход матча и проигрывают. Но чаще всего команда сама дает фору сопернику( автоголы, удаления, привозы). Руки тренера не чувствуется совсем.

    04.05.2025

  • zg

    Кто показал?!Игнатов?Аргентос?!Хлусу просто повезло,что жбан на пути мяча оказался,зря кстати,лучшеб Факел 3 очка набрал!

    04.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Н-даа, смешно.. "Я найду эти решения". А раньше ты эти команды не изучал?? Не в курсе, с кем СМ играть должен.. Как-то всё больше это становится похожим на отговорки !! Тебя и брали, чтоб ты СРАЗУ это делал, а не искал..

    04.05.2025

  • hardoviy

    Удары нужно тренировать и дисциплину

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    если ты, как тренер не можешь настроить игроков на игру, а их будят, оказывается, собственные удаления (кстати, в матче 1-го круга даже удаление динамо, не разбудило, а наоборот),то пусть удаляются в каждой игре, а ты вообще нах не нужен! очередной наступ лукойла в говно!

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Станкович, будь мужиком едь до хаты, до тебя были такие как ты тактики, ничего хорошего не было, когда предишь забери собой Малышева и его боссов, вы все уже за....бали, в натуре........

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    Матыцин, Малышев и будулай с 3,14здобратией - собирайте манатки и пошли нах!

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Не забить худшей команде лиги, а ещё недавно говорили чуть ли не главный претендент на чемпионство))))....Станкович всё-таки тренер слабенький,да у него есть успехи в Црвене и Ференцвароше-но там и сопротивление куда меньше...Тут же он за почти год толком ничего не показал, команда играет на исполнительском мастерстве, а раз идей нет-они и играют не стабильно.Сначала чемпионата видно, что если у команды не идёт игра-тренер ничего не может дать, поэтому команду тупо катает мяч и проигрывает или не может забить аусайдерам

    04.05.2025

    • «Ахмат» — ЦСКА: Койта открыл счет

    Мостовой: «Еще после поражения в дерби было понятно, что шансов на чемпионство у «Спартака» нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости