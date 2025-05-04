Футбол
4 мая, 16:53

Мостовой: «Еще после поражения в дерби было понятно, что шансов на чемпионство у «Спартака» нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«С 25-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве. Но, наверное, никто этого и не заметил. «Факел» ничего не создал кроме момента на последних минутах. Это говорит о том, что команда не зря находится на последнем месте. У «Спартака» теперь ставка на Кубок. Хотя еще после поражения в дерби было понятно, что шансов на чемпионство нет», — сказал Мостовой «СЭ».

После этой ничьей красно-белые лишились шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание «Спартака» от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
  • inmost@bk.ru

    О каком чемпионстве ВЫ, господин Мостовой грезили? "Спартак" изначально в лучшем случае имел потенциал для борьбы за бронзовые медали.

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    Царь, ну какая разница между футбольным человеком станковичем и нефутбольным абаскалем? Оба - го...нище! А полное го..нище - это лукойл, который ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ходит по граблям (пишу постоянно) и назначает иностранных тренеров!

    04.05.2025

  • александр п

    Мостовой,скажи что нибудь про Абаскаля.

    04.05.2025

    • Тренер «Спартака» Станкович: «Удаление сильно повлияло на ход матча и на нас. В какой-то степени разбудило игроков»

    Станкович о матче с «Факелом»: «Спартак» старался найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот»
