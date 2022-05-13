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Федотов: «Цвет медалей решится в заключительном туре с «Динамо». Будет хороший футбол и победит сильнейший»

Федотов отреагировал на первые в истории «Сочи» медали чемпионата России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото ФК «Сочи».

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Набранное очко в матче с «Нижним Новгородом» двинуло «Сочи» к медалям. В какой цвет мы их окрасим решится с «Динамо». А сегодняшней встрече не хватило гола. Надо отдать должное сопернику, который сражался. Нас же подвела реализация. Не реализовали моментов десять голевых. Так бывает», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

Также тренер прокомментировал замену в прошедшей встрече.

«Жоазиньо почувствовал дискомфорт в задней поверхности. Он попросил замену раньше, потом создал голевой момент, но мы не стали рисковать, чтобы не спровоцировать травму. Выход Мелкадзе? Кассьерра пропустил подготовку перед матчем. Матео хватило настолько, насколько хватило. Мы его даже чуть-чуть передержали», — сказал он.

Также тренер поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Динамо».

«Цвет медалей решится в заключительном туре с «Динамо». Будет хороший, искрометный футбол и победит сильнейший. Мы прекрасно знаем их силу, они знают нашу. Будет очень интересный поединок», — подытожил он.

Подопечные Федотова набрали 53 очка, поднялись на второе место в турнирной таблице и обеспечили себе первые в истории медали РПЛ.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется 17.00 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
РПЛ
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«Сочи» обеспечил себе первые в истории медали чемпионата России

В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей чемпионата России
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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