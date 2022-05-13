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Сегодня, 21:01

«Сочи» обеспечил себе первые в истории медали чемпионата России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Владимира Федотова набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, «Сочи» обеспечил себе первые в истории медали чемпионата России.

ЦСКА, который с 46 баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, не сможет обогнать сочинцев даже в случае двух побед в оставшихся двух турах. Москвичи уступают сочинцами по дополнительным показателям.

В 30-м туре РПЛ «Сочи» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 25 мая и пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется 17.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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