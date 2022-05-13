«Сочи» обеспечил себе первые в истории медали чемпионата России

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Владимира Федотова набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, «Сочи» обеспечил себе первые в истории медали чемпионата России.

ЦСКА, который с 46 баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, не сможет обогнать сочинцев даже в случае двух побед в оставшихся двух турах. Москвичи уступают сочинцами по дополнительным показателям.

В 30-м туре РПЛ «Сочи» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 25 мая и пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется 17.00 по московскому времени.