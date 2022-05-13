В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей чемпионата России

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Матч неиспользованных моментов, отсюда и такой результат. Вратарь гостей удивил, но мы сами не забили наши моменты, их было много. Гойло действительно сыграл хорошо. Готовимся к следующему туру, он будет крайне важным для команды. От этой встречи многое будет зависеть. Сегодня очень хотелось бы получить три очка. Жалко наших парней, что сегодня им не удалось забить. Это футбол, так бывает, к сожалению. Доволен ли я судейством? Да, полностью. Арбитр сегодня хорошо справился со своей работой, остановок почти не было», — сказал Рубашко «СЭ».

Также гендиректор «Сочи» прокомментировал завоевание первых медалей чемпионата России.

«Бронзу мы обеспечили, но пока нет никакой удовлетворенности, еще надо бороться за серебро», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» обеспечил первые в истории клуба медали чемпионата России.