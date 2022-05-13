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Сегодня, 21:33

В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей чемпионата России

Антон Иванов
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Футболисты «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Матч неиспользованных моментов, отсюда и такой результат. Вратарь гостей удивил, но мы сами не забили наши моменты, их было много. Гойло действительно сыграл хорошо. Готовимся к следующему туру, он будет крайне важным для команды. От этой встречи многое будет зависеть. Сегодня очень хотелось бы получить три очка. Жалко наших парней, что сегодня им не удалось забить. Это футбол, так бывает, к сожалению. Доволен ли я судейством? Да, полностью. Арбитр сегодня хорошо справился со своей работой, остановок почти не было», — сказал Рубашко «СЭ».

Также гендиректор «Сочи» прокомментировал завоевание первых медалей чемпионата России.

«Бронзу мы обеспечили, но пока нет никакой удовлетворенности, еще надо бороться за серебро», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» обеспечил первые в истории клуба медали чемпионата России.

РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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