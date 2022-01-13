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Сегодня, 16:00

Главный тренер «Сочи» рассказал, какую задачу ставило перед ним руководство клуба перед сезоном

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о целях, которые руководство южан ставило перед ним накануне нового сезона после потери двух ключевых футболистов — Михи Мевли и Антона Заболотного.

— Руководство поставило какую-то конкретную задачу на сезон после прошлогоднего пятого места?

— Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!

— Третье место по итогам всего чемпионата вас устроит или хотите еще большего?

— Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре. На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы. Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки. Поэтому нам предстоит серьезное сражение. Мы понимаем, что это третье место — промежуточное, оно ничего не дает. Нужно трудиться, засучить рукава и начинать все сначала.

— «Сочи» — девятый клуб РПЛ по совокупной стоимости игроков. При этом вы на третьем месте. Как?

— Рецепт простой — отношение к делу футболистов, тренерского штаба, руководителей. Всех! Если хоть где-то что-то в этом плане проваливается — успехов не видать. Наш футбол строится на очень хорошем микроклимате, это очень важно. Наш коллектив — это футбольная семья.

При этом, как в любой семье, у нас бывают конфликты, недоразумения. Наша задача — или ремешок вовремя доставать, или демократическими методами сглаживать возникающие острые углы. Главное, ни с одним, ни с другим не затягивать.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 31 очком в 18 матчах.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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