Главный тренер «Сочи» рассказал, какую задачу ставило перед ним руководство клуба перед сезоном

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о целях, которые руководство южан ставило перед ним накануне нового сезона после потери двух ключевых футболистов — Михи Мевли и Антона Заболотного.

— Руководство поставило какую-то конкретную задачу на сезон после прошлогоднего пятого места?

— Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!

— Третье место по итогам всего чемпионата вас устроит или хотите еще большего?

— Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре. На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы. Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки. Поэтому нам предстоит серьезное сражение. Мы понимаем, что это третье место — промежуточное, оно ничего не дает. Нужно трудиться, засучить рукава и начинать все сначала.

— «Сочи» — девятый клуб РПЛ по совокупной стоимости игроков. При этом вы на третьем месте. Как?

— Рецепт простой — отношение к делу футболистов, тренерского штаба, руководителей. Всех! Если хоть где-то что-то в этом плане проваливается — успехов не видать. Наш футбол строится на очень хорошем микроклимате, это очень важно. Наш коллектив — это футбольная семья.

При этом, как в любой семье, у нас бывают конфликты, недоразумения. Наша задача — или ремешок вовремя доставать, или демократическими методами сглаживать возникающие острые углы. Главное, ни с одним, ни с другим не затягивать.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 31 очком в 18 матчах.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»