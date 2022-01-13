Каттани: «У меня нет права на ошибку. Уверен, «Спартак» вернется в элиту российского футбола»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о давлении на новой должности.

«Конечно, чувствую этот груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом, — сказал Каттани в интервью пресс-службе «Спартака». — Это ответственность за то, что мне предстоит сделать. У меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без него — «Спартак» вернется в элиту российского футбола. Мотивация здесь достаточно проста».

Также он заявил об уверенности в том, что «Спартак» вернется на лидирующие позиции.

«Руководство хочет вернуть «Спартак» наверх, а я хочу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на трансферный рынок. Уверен, что «Спартак» вернется на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства клуба. Конечно, нужна и удача, чтобы сделать это как можно быстрее».

Каттани занял пост спортивного директора 21 декабря 2021 года. Ранее он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».