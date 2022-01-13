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Каттани: «У меня нет права на ошибку. Уверен, «Спартак» вернется в элиту российского футбола»

Каттани рассказал о давлении, которое испытывает на должности спортивного директора «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о давлении на новой должности.

«Конечно, чувствую этот груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом, — сказал Каттани в интервью пресс-службе «Спартака».  — Это ответственность за то, что мне предстоит сделать. У меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без него — «Спартак» вернется в элиту российского футбола. Мотивация здесь достаточно проста».

Также он заявил об уверенности в том, что «Спартак» вернется на лидирующие позиции.

«Руководство хочет вернуть «Спартак» наверх, а я хочу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на трансферный рынок. Уверен, что «Спартак» вернется на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства клуба. Конечно, нужна и удача, чтобы сделать это как можно быстрее».

Каттани занял пост спортивного директора 21 декабря 2021 года. Ранее он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b90OGr8E9GQ
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
26.02 14:00
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 - : -
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 - : -
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