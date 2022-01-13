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Сегодня, 15:49

Главный врач «Динамо» рассказал о физическом состоянии игроков перед сбором в Турции

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о физическом состоянии игроков команды перед первым зимним тренировочным сбором в Турции.

«Медицинская ситуация в команде стабильная и находится под контролем, — приводит слова Родионова пресс-служба «Динамо». — Во время прохождения осмотра в Москве некоторым игрокам было показано пройти дополнительное обследование на месте, что они и делают сейчас под присмотром медика. Дело в том, что этой зимой у нас был запланирован очень глубокий график тестов, и на их фоне пришлось вносить определенные коррективы в подготовительный процесс. То же касается иностранных игроков — они постепенно долетают. Уже в пятницу вечером здесь будет Шиманьски».

Врач заявил, что остальные игроки команды прибудут ближе ко второй половине сборов.

«У Шиманьского, Лаксальта и Лесового были различного рода повреждения. Собственно, это и есть причина их отсутствия сейчас. Если мы говорим о Ласкальте и Лесовом, их уже ничего не беспокоит. Диего уже на первых сборах будет работать в общей группе, для Даниила этот сбор будет проходить еще по индивидуальной подготовке. Что касается Шиманьского, то в связи с тем, что операция ему была сделана по ходу зимней паузы, он здесь будет готовиться индивидуально».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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