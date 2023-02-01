Главный тренер «Сочи» Бердыев: «Мотивация работать была всегда. Мы еще многого не успели добиться»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от работы с командой.

— Вы самый возрастной тренер РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?

— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многого не успели сделать, добиться. Например, постановка игры. Надо многим надо работать.

— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или к второму заходу в «Рубин»?

— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.