Карпин — о трансферах «Ростова»: «Явных кандидатов на усиление не вижу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему клуб зимой не сделал ни одного трансфера.

— Вы не сделали трансферов. Будут ли на вход или на выход?

— Думаю, любой тренер скажет, что если топ-клубы мира усиливаются, то и «Ростов» хотел бы. Как и любой клуб. Но надо, чтобы желания совпадали с возможностями. Но таких явных кандидатов на усиление не вижу. Пока таких нет. Не потому, что нет вообще, а потому что не можем их привезти.

— Вы смотрите только российский рынок или не только?

— Смотрим все рынки, но гандикап у нас есть важный — близость к нынешним событиям и закрытый аэропорт. «Краснодар» примерно в таких же условиях, но финансовые условия порой перебивают аэропорты.

— Насчет покупок понятно. А что насчет продаж «Ростова»: команда ярко проявила себя в первой части сезона.

— Важнее всех сохранить. Это была главная задача на зиму. Пока с ней справились, хотя завтра может прийти сумасшедшее предложение, от которого невозможно отказаться. Запросы были, естественно. Вы сами лучше меня знаете. Руководству я сказал, что мы никого не продаем, если не будет сумасшедших предложений. Видимо, не было. Все тихо и спокойно, со мной трансферы на выход никто не обсуждал.