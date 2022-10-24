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Сегодня, 22:11

«Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Зенит» установил очередной рекорд.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит», разгромив «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ, забил в 41-м домашнем матче чемпионата подряд.

Питерцы, которые в последний раз не отличались на своем поле в марте 2020 года во встрече с «Уфой» (0:0), установили рекорд чемпионата России, превзойдя результат «Ротора», который с 1992 по 1995 год, 40 раз кряду огорчал гостей Волгограда.

Самые продолжительные серии домашних матчей с голами в чемпионатах России

Команда

Годы

Тренеры

Матчи

Зенит

2020-н.в.

Сергей Семак

41

Ротор

1992-1995

Владимир Файзулин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко

40

ЦСКА

2005-2007

Валерий Газзаев

34

Алания

1992-1994

Александр Новиков, Александр Яновский,
Владимир Федотов, Валерий Газзаев

29

Спартак

2005-2006

Александр Старков, Владимир Федотов

29

Спартак

1994-1996

Олег Романцев, Георгий Ярцев

27

Спартак

2007-2008

Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов

24

Динамо

1993-1994

Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков

23

Локомотив

2018-2019

Юрий Семин

20

РПЛ
ФК Зенит
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Артем Мещанинов

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