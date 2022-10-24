«Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд

«Зенит», разгромив «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ, забил в 41-м домашнем матче чемпионата подряд.

Питерцы, которые в последний раз не отличались на своем поле в марте 2020 года во встрече с «Уфой» (0:0), установили рекорд чемпионата России, превзойдя результат «Ротора», который с 1992 по 1995 год, 40 раз кряду огорчал гостей Волгограда.

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