Карпин о своей реакции на слова Заремы Салиховой про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Улыбнуло. Я поржал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против московского клуба (3:2).

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет — меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей. Сумма трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у 10 человек. Какой это безграничный бюджет? Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Ранее Салихова ответила на слова Карпина про жалобы «Спартака» на судейство в матче с «Ростовом» и напомнила про неограниченный бюджет красно-белых во время его работы в московском клубе.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009-го по 2012-й, а также с 2012-го по 2014 год.