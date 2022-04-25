Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Просто победа. Три очка. Над сильным соперником. Как минимум на бумаге. Эта победа четвертая подряд. В нашей ситуации, когда мы боремся за стыки, выживание. Эмоции у ребят зашкаливали.

Недостатки, если бы никто не говорил про судейство, а смотрел на себя чуть-чуть, то тогда не было бы никакого спича от меня. С таким составом, зарплатами и такими футболистами — всегда виноват судья. И даже против «Ростова»... «Ростов» должен был перейти за центр поле три-четыре раза.

«Спартак» играл слишком просто и примитивно? Та же самая оценка. Я сейчас разбирал нашу игру, прессинг. Они выбивали на Соболева или катили вратарю во время нашего прессинга. Я удивился, думал, что будет чуть-чуть по-другому", — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».