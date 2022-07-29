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Сегодня, 16:00

Главный тренер «Оренбурга» пообещал показать атакующий футбол в матче со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» поменялся по сравнению с прошлым сезоном. Новый тренер, играют по схеме 4-3-3. Это «Спартак» — у этой команды всегда наивысшее цели.

Мы едем в Москву играть в футбол. Показать свои лучшие качества. Не ждите, что буем стоять сзади и пробовать сыграть на 0:0. Мы так не умеем. Будем пробовать искать шансы для того, чтобы забить гол», — сказал тренер в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве 31 июля. Начала встречи — 17.30 (мск).

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

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Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
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