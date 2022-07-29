Защитник «Аякса» Магальян еще не принял окончательного решения о переходе в ЦСКА

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян еще не принял окончательного решения о своем будущем, сообщает Voetbalprimeur.

Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб проявляет интерес к 28-летнему аргентинцу.

По информации источника, помимо ЦСКА есть и другие клубы, проявляющие интерес к защитнику.

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее он также выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».