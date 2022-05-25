Главный тренер «Оренбурга»: «Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвел итоги первого стыкового матча против «Уфы» (2:2).

«У меня сейчас хорошие эмоции. В игре мы создали хорошие моменты, показали неплохое владение мячом. Первый пропущенный мяч — это наша ошибка, которую мы делаем последние три матча. Во втором тайме вошли в игру, пробовали, но соперник забил второй гол. Но наша команда отлично двинулась вперед, забила первый гол, потом стало 2:2. Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться», — цитирует тренера ТАСС.

25 мая «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счетом 2:2, проигрывая по ходу второго тайма со счетом 0:2.

«Когда ты проигрываешь 0:2 команде из премьер-лиги, которая каждую неделю проводит сложные матчи с такими командами, как ЦСКА и «Спартак», понятно, что-то, что мы отыгрались, является возвратом в игру. Нас ждет вторая игра, я рад, что мы сумели отыграться. Когда я пришел в раздевалку после прошлого матча, в ней была тишина, футболисты были грустными, тяжело. Но сегодня отличный результат для нас, я думаю, что это может нам дать психологический скачок в ответной игре», — добавил тренер.

Ответная игра пройдет 28 мая в Уфе, начало встречи запланировано на 16.00 (мск).