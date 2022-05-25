«Оренбург» — «Уфа»: видеообзор стыкового матча

«Уфа» сыграла вничью с «Оренбургом» в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Гамид Агаларов и Владислав Камилов. Оба мяча были забиты с пенальти. У хозяев голы в активе Ренато Гойковича и Андрея Малых.

Ответная встреча пройдет 28 мая в Уфе.