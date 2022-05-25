Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:16

«Оренбург» — «Уфа»: видеообзор стыкового матча

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 мая. «Оренбург» — «Уфа» — 2:2.
Фото ФК «Оренбург».

«Уфа» сыграла вничью с «Оренбургом» в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Гамид Агаларов и Владислав Камилов. Оба мяча были забиты с пенальти. У хозяев голы в активе Ренато Гойковича и Андрея Малых.

Ответная встреча пройдет 28 мая в Уфе.

ФК Оренбург
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Главный тренер «Оренбурга»: «Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться»
Тренер «Уфы» о матче в «Оренбургом»: «Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2»
Отец Агаларова — о матче «Уфы»: «Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди!»
«Оренбург» рвется в РПЛ — отыгрался с 0:2. Но все решится в Уфе
«Оренбург» — «Уфа»: видео всех голов
«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Оренбурга»: «Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости