Широков: «Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз Оздоева не продлили»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Магомед Оздоев покидает «Зенит».

«Магомед неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл. Для обоймы они, наверное, видят кого-то другого. Стоило дождаться решения по иностранцам? Наверное, руководство переговорило с легионерами, прежде чем не продлевать Магомеда. Значит, есть какие-то гарантии — никто не уедет. Плюс есть свои внутренние резервы», — сказал Широков «Чемпионату».

Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России. С сине-бело-голубыми он также завоевал Кубок и два Суперкубка России.