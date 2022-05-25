Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:02

Широков: «Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз Оздоева не продлили»

Роман Широков прокомментировал уход Магомеда Оздоева из «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Магомед Оздоев покидает «Зенит».

«Магомед неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл. Для обоймы они, наверное, видят кого-то другого. Стоило дождаться решения по иностранцам? Наверное, руководство переговорило с легионерами, прежде чем не продлевать Магомеда. Значит, есть какие-то гарантии — никто не уедет. Плюс есть свои внутренние резервы», — сказал Широков «Чемпионату».

Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России. С сине-бело-голубыми он также завоевал Кубок и два Суперкубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4705909-shirokov-ob-uhode-ozdoeva-navernoe-zenit-znaet-chto-est-igroki-luchshe.html
Магомед Оздоев
Роман Широков
ФК Зенит
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генеральный директор «Динамо» рассказал о работе над проведением Кубка лиги
«Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру
Бышовец прокомментировал интерес «Зенита» к вратарю «Химок» Лантратову
«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче
Сергей Степашин: «Самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов?»
«Оренбург» — «Уфа»: Малых сравнял счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили поддержал Лантратова после инцидента с болбоем

Главный тренер «Оренбурга»: «Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости