Личка: «Хотел забрать Литвинова и Игнатова. Но «Оренбург» остался в ФНЛ, и до переговоров дело не дошло»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что год назад хотел пригласить в команду игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. По его словам, клуб не вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), поэтому до переговоров дело не дошло.

«У «Спартака» хорошая команда, — приводит слова Лички «Чемпионат». — Когда мы год назад вышли в РПЛ, я хотел забрать Литвинова и Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору, Дмитрию Андрееву. Но «Оренбург» остался в ФНЛ, и до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю».

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 10 матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

На счету Игнатова 1 гол и 1 передача в 7 играх за москвичей. Соглашение полузащитника с клубом действует до 31 декабря 2025-го.

После 8 туров РПЛ «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 16 баллами располагается на 6-й позиции.