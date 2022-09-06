Тренер вратарей сборной России похвалил голкипера «Торпедо» Бабурина за игру против «Ростова»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил игру голкипера «Торпедо» Егора Бабурина в матче против «Ростова» (0:1).

«Сильно ли повлияет на голкипера «Торпедо» момент с пенальти? Он парень крепкий, не повлияет. Конечно, выдержит. После таких сейвов будем ли мы его рассматривать в сборную России? У нас все вратари являются кандидатами в сборную. Но сегодня он был просто умничка, так и напишите. Сам эпизод со скамейки не видел», — цитирует ТАСС Кафанова.

«Торпедо» на домашней арене проиграл «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ (0:1). Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. При этом главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Росии, набрав 1 очко. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Уралом». Встреча пройдет 11 сентября в 13.00 мск.