Ловрен вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций УЕФА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Сборная Хорватии 22 сентября примет команду Дании, а 25-го числа сыграет в гостях с Австрией.

После четырех туров Лиги наций подопечные Златко Далича набрали 7 очков и занимают 2-е место в группе. Дания с 9 баллами располагается на первой позиции. У Австрии 4 очка, у Франции — 2.

33-летний хорват провел за национальную команду 70 матчей, в которых забил 4 мяча.

В нынешнем сезоне Ловрен забил 1 мяч в 7 играх за петербуржцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.