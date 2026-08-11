Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев: «После победы в стыках с «Уралом» поверили в себя»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился мнением о том, как победа в стыковых матчах с «Уралом» (1:0, 2:0) за возможность выступать в РПЛ в сезоне-2026/27 повлияла на команду.

«Поверили в себя. Это показали наши игры на сборах. Считаю, отличный сбор провели в Комарово. Играли с аргентинской командой и с «Зенитом», «Динамо», «Ленинградцем». Мы играли на равных. Это дало импульс», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.