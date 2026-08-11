Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев об уровне РПЛ: «Никто не боится играть»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассказал о том, как изменилась РПЛ в последние годы.

«Любая команда может выиграть у другой. Это говорит о том, что никто не боится играть. У каждого свои схемы, свои требования. Но главное — это побеждать. Я пришел в Махачкалу, у нас главное требование было — не пропустить. А у нас главное — забить», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.