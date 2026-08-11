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11 августа, 16:51

Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о критике Гаджиева: «Это его мнение, а я пришел сюда тренировать»

Сергей Филин

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев отреагировал на критику со стороны почетного президента клуба Гаджи Гаджиева.

Ранее Гаджиев сказал, что в махачкалинском клубе не принято нецензурно ругаться и говорить о прошлых тренерах.

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

«Я стараюсь на ночь не читать прессу. Это его мнение, мэтра Махачкалы. Я пришел сюда тренировать, мне не нужно, чтобы мне кто-то что-то рассказывал. Я отвечаю за результат и за тренировочный процесс. Главный тренер — я. Никому не надо лезть и рассказывать. Приходя в Махачкалу, у меня было одно условие: чтобы мне никто не мешал. Руководители свое слово сдержали», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: «Футбол России»
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Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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