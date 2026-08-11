Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о критике Гаджиева: «Это его мнение, а я пришел сюда тренировать»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев отреагировал на критику со стороны почетного президента клуба Гаджи Гаджиева.

Ранее Гаджиев сказал, что в махачкалинском клубе не принято нецензурно ругаться и говорить о прошлых тренерах.

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

«Я стараюсь на ночь не читать прессу. Это его мнение, мэтра Махачкалы. Я пришел сюда тренировать, мне не нужно, чтобы мне кто-то что-то рассказывал. Я отвечаю за результат и за тренировочный процесс. Главный тренер — я. Никому не надо лезть и рассказывать. Приходя в Махачкалу, у меня было одно условие: чтобы мне никто не мешал. Руководители свое слово сдержали», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.