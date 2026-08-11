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11 августа, 15:54

Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о старте сезона: «Не скажу, что я особо доволен»

Сергей Филин

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился впечатлением от старта сезона и рассказал о проблемах с трансферами.

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

«Не скажу что я особо доволен, как игрой, так и... Ну, результатом, наверное, выше уже не прыгнешь. Руководством было сказано многое. Так получилось, что с самого первого дня сборов тех ребят, которых хотели видеть, усиление. Но мы понимаем, и руководство, и я, что не всегда наше желание взять того или иного игрока совпадает с желанием футболиста. В плане денежного вопроса, в плане житейского. Переехать в Махачкалу там провести свою футбольную карьеру. Но те позиции, которые мы изначально хотели усилить... У нас не было крайних нападающих, которые могут обыграть один в один. Сейчас они появились», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

&laquo;Динамо&raquo; победило махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; (3:1) в&nbsp;матче РПЛ на&nbsp;глазах у&nbsp;Александра Овечкина.«Динамо» осчастливило Овечкина тремя голами Махачкале. У Шварца первая победа в РПЛ перед поездкой к «Зениту»

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: «Футбол России»
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Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Краснодар

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