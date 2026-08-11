Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о старте сезона: «Не скажу, что я особо доволен»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился впечатлением от старта сезона и рассказал о проблемах с трансферами.

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

«Не скажу что я особо доволен, как игрой, так и... Ну, результатом, наверное, выше уже не прыгнешь. Руководством было сказано многое. Так получилось, что с самого первого дня сборов тех ребят, которых хотели видеть, усиление. Но мы понимаем, и руководство, и я, что не всегда наше желание взять того или иного игрока совпадает с желанием футболиста. В плане денежного вопроса, в плане житейского. Переехать в Махачкалу там провести свою футбольную карьеру. Но те позиции, которые мы изначально хотели усилить... У нас не было крайних нападающих, которые могут обыграть один в один. Сейчас они появились», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.