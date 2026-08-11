Семин: «Футболисты и руководители «Локомотива» обязаны задуматься о своих неправильных действиях»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о результатах клуба после трех туров РПЛ-2026/27.

Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице с 2 очками.

«Все естественно. Болельщики недовольны, потому что нет результата. Поэтому их и на трибунах стало меньше. Важным моментом является то, что не только игроки, но и руководители обязаны задуматься о своих неправильных действиях. Команда находится не на том уровне, на котором привыкли видеть «Локомотив». Положение поправимое. Чисто футбольная ситуация. Руководители «Локомотива», от которых многое зависит, должны посмотреть на свою работу. Кто эти люди? Никогда никого не отделяю — все вместе», — сказал Семин «СЭ».

В 4-м туре чемпионата России-2026/27 «Локомотив» сыграет на выезде с «Оренбургом» 14 августа.