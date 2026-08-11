Семин о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Две достойные команды, они будут бороться за чемпионство»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче «Спартак» — «Краснодар» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Была великолепная атмосфера на стадионе. Спартаковцы молодцы, болельщики полностью заполнили стадион. Обе команды показали футбол на очень высоком уровне. Да, «Краснодар» победил, но это две достойные команды, которые будут бороться за чемпионское звание. Карседо разберет причины. Была удача со стороны краснодарцев, но и уровень игры у быков был очень высокий — присутствует дисциплина. «Спартак» тоже выступает довольно организованно. Есть проблемы в обороне. Когда Даку наберет кондиции, «Спартак» будет выглядеть мощно», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.