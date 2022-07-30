«Сочи» — «Ахмат»: Нобоа открыл счет, забив с пенальти

Полузащитник «Сочи» Кристина Нобоа отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата». Он реализовал пенальти — 1:0.

Главный арбитр встречи Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Нобоа подошел к мячу и точно пробил в верхний угол ворот.

Отметим, что хавбек впервые в этом сезоне попал в стартовый состав команды.