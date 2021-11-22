Главный тренер «Локомотива» прокомментировал слухи о своем желании расстаться с Лоськовым и Пашининым

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об ассистентах — Дмитрии Лоськове и Олеге Пашинине.

— Два самых обсуждаемых ассистента — Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Говорилось, что вы хотите с ними расстаться, но они остались. Нужны ли они вам?

— Я всегда честен. Когда пришел в «Локомотив», то возник вопрос: какие у Димы и Олега будут функции? Нам надо было сначала познакомиться, узнать друг друга с человеческой и профессиональной точек зрения, понять, идем ли мы в одном направлении, готовы ли они продолжать. У меня с первой встречи сформировалось прекрасное отношение к ним. Идет ли речь о тренировочных занятиях, о стандартах, о дополнительных каких-то упражнениях — они мне очень нужны. Пашинин и Лоськов полностью вовлечены в процессе, и я очень рад нашему сотрудничеству. Они отлично знают РПЛ, соперников, возможности наших футболистов. Мы отлично взаимодействуем, это было хорошее решение — сохранить Диму и Олега в штабе.

— Общение через переводчика не усложняет процесс?

— А он и не требуется. Пашинин говорит на английском, может перевести. А Дима знает все футбольные языки мира. Поверьте, футбольным людям этого достаточно для понимания друг друга. Дима и Олег очень глубоко разбираются в футболе, нет никаких проблем.

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