Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, как его приняли в команде.

— Вас приняли настороженно. Так же встречали приход Тедеско и Шварца, но им удалось переубедить общественность — «Спартак» финишировал вторым, «Динамо» сейчас на этом месте. Что посчитаете хорошим результатом для себя?

— В первую очередь для меня важно, чтобы футболисты приняли тот стиль, который мы проповедуем. Не хочу сравнений с другими тренерами, у нас свой путь и свой футбол. Надеюсь, болельщики будут его узнавать. Вы говорили, что меня приняли настороженно, что ж, это очень хорошо. Значит, не ждут каких-то чудес, и у меня будет больше возможностей чем-то приятно удивить. Думаю, команда будет делать все, чтобы мы двигались в правильном направлении. И первые шаги, полагаю, уже заметны. Будем продолжать в том же духе, улучшать игру по всем направлениям.

Гисдоль возглавил «Локомотив» 10 октября. До этого немецкий специалист с 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 год — «Кельн».

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