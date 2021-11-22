Кавазашвили: «В коммерции Хачатурянц, хороший парень, разбирается, но одна коммерция нам не поможет»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о назначении Ашота Хачатурянца на пост президента Тинькофф РПЛ.

«За тот промежуток времени, пока Хачатурянц покинул судейскую должность и еще не был окончательно избран президентом РПЛ, произошло много интересных случаев, связанных с судейством. Взять хотя бы последний тур — куча замечаний. Посмотрим, что господин Хачатурянц сделает с премьер-лигой, потому что там очень много моментов, о которых надо говорить, совершать геройские поступки, где хозяевами считаются богатые меценаты. Сможет ли он найти среди них камень преткновения, будет ли у них единый взгляд на развитие футбола?» — сказал Кавазашвили «СЭ».

Кавазашвили также назвал, что необходимо первым делом сделать Ашоту Хачатурянцу в должности президента РПЛ.

«Ашоту предстоит очень большая и сложная работа. Как он себя поставит, как он себя поведет, получил ли он высшую индульгенцию от руководства в том, чтобы навести полный порядок в нашем футболе, я не знаю. Время покажет. Давайте пожелаем Хачатурянцу творчества. В коммерции он, хороший парень, разбирается, но одна коммерция нам не поможет. Если он действительно заинтересован в том, чтобы привнести новшества в РПЛ, он первым долгом обязан собрать ветеранов — великих футболистов и поговорить с ними за круглым столом», — добавил Кавазашвили.

Ранее Ашот Хачатурянц был исполняющим обязанности президента РПЛ. Хачатурянц стал седьмым руководителем лиги. Полномочия президента лиги действуют пять лет.