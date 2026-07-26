Галактионов о составе «Локомотива»: «Команда как автомобиль: вытащили двигатель и два колеса, но мы едем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, говоря о потерях команды, сравнил состав железнодорожников с автомобилем, из которого вытащили двигатель и два колеса.

В воскресенье, 26 июля, «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре чемпионата России-2026/27.

«Если у вас хорошая память, из того состава, который заканчивал сезон — минус Монтес, минус Пруцев, минус Воробьев. Сегодня первый матч. Команда как автомобиль: из него вытащили двигатель, переднее и заднее колесо, но он продолжает ехать. И мы едем. Будем подбирать аналоги. На все нужно время», — приводит пресс-служба московского клуба слова Галактионова.

Во 2-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 1 августа.