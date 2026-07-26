Галактионов признался, что забыл рецепт победы над де ла Фуэнте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, как победить сборную Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте, с которым он пересекался в прошлом.

Галактионов обыгрывал испанского тренера, когда возглавлял молодежную сборную России.

«Поделиться секретом, как обыграть его сборную? Слушайте, это давно уже было, я рецепт забыл. Пять лет прошло. Сейчас уже другие цели, другие задачи. И команда другая», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

Де ла Фуэнте возглавляет основную сборную Испании с 2022 года и привел ее к золотым медалям чемпионата мира-2026. В финале турнира Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.