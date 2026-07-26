Источник: «Барселона» интересуется защитником «Динамо» Касересом

«Барселона» внимательно следит за защитником сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуаном Касересом, сообщает Toro Futbolero.

По информации источника, представители каталонского клуба обратили внимание на 26-летнего футболиста во время чемпионата мира-2026 и остались под впечатлением от его игры за сборную Парагвая.