Галактионов отреагировал на продление контрактов Дзюбы и Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на продление контрактов с полузащитником Дмитрием Бариновым и форвардом Артемом Дзюбой.

«Вперед, Локо!» — написал тренер в соцсети.

24 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым до 2026 года. 25 мая клуб продлил соглашение с Дзюбой до 2024-го.