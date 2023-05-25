Быстров: «Дзюба усилил «Локо» зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее. Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас. Возраст такая штука, что люди не молодеют, трудно набирать кондиции и может быть травма», — сказал Быстров «СЭ».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.