«Локомотив» продлил контракт с Бариновым до лета 2026 года

Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» продлил контракт с капитаном Дмитрием Бариновым.

Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.