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Чепчугов: «В УЕФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает правильным решение РФС не торопиться с переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-v-uefa-rabotayut-lyudi-s-dushoj-i-serdtsem-e-to-pozvolit-nam-najti-tochki-soprikosnoveniya/
Сергей Чепчугов
РФС
УЕФА
ФИФА
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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