Чепчугов: «В УЕФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает правильным решение РФС не торопиться с переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).